Chuva alaga entrada do Mercado Central em Belo Horizonte

No Centro de Belo Horizonte, a área do Mercado Central ficou totalmente alagada depois da tempestade desta terça-feira à noite. #chuva #chuvaembh #centro #BeloHorizonte pic.twitter.com/f4YTGS95p7 %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 29, 2020



Um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte, o Mercado Central foi atingido pela forte chuva que caiu na capital mineira na noite desta terça-feira.





Um vídeo de um dos moradores da região mostra a entrada do centro comercial completamente alagada. O registro indica altura elevada da água nas ruasAinda não é possível registrar os possíveisdo Mercado Central, porque o estabelecimento está fechado.De acordo com a Defesa Civil, a precipitação muito forte já atingiu as regionais do Barreiro, Leste e Centro-Sul. Alagamentos são registrados em vários pontos da cidade.