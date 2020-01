Defesa Civil confirma uma morte em Nova Lima após desabamento em decorrência da forte chuva

Beco no bairro Cristais, em Nova Lima, onde ocorreu desabamento (foto: Google Maps / Reprodução)



MG-030



confirmou umaem decorrência da forteque caiu na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira. De acordo com nota da corporação, houve um desabamento no beco que fica entre as ruas Lauro Magalhães Santeiro e na rua Lincoln Tolentino, no bairro Cristais, em. A Polícia Militar e os Bombeiros estão no local.Com isso, o número de mortos pela chuva desde sexta-feira (24) aumentou paraem Minas Gerais. No período chuvoso como um todo, isto é, desde outubro,pela soma entre a força das águas e a falta de infraestrutura das cidades do estado.Dasdesde a última semana,: resultado da sequência de dias com altas quantidades de precipitação, o que amplia o risco de acidentes geológicos. Outras oito pessoas morreram arrastadas pelas águas e duas por afogamento.Segundo a última atualização, o número de afetados pelas precipitações recentes chega a 33.408 pessoas:e uma pessoa desaparecida (em Conselheiro Lafaiete, Região Central), além dos 53 mortos.A situação caótica que o estado enfrenta com as chuvas forçou o governo de Minas a decretar situação de emergência em. Outras 24 cidades tomaram a mesma medida, porém por conta própria. Mais três localidades – Orizânia (Zona da Mata), Ibirité (Grande BH) e Catas Altas (Central) – decretaram calamidade pública.

A Defesa Civil de Nova Lima, na Grande BH, fechou a rodovia MG-030, que liga a cidade à capital mineira, na noite desta terça-feira (28). Segundo o órgão, caíram aproximadamente 70 milímetros de chuva no município em apenas 35 minutos.





Segundo a Defesa Civil, há pontos de deslizamentos na rodovia e o trânsito foi bloqueado em alguns trechos, principalmente no Shopping Ponto Verde. Árvores também caíram na estrada, o que dificulta o trânsito de veículos.

Ainda de acordo com a Defesa Civil da cidade, não há data para liberação da via.