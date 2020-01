Muro cai sobre cilindros de gás e provoca terror em prédio de BH; veja vídeo

Drama em BH: moradores vivem momentos de terror depois que muro de prédio cai sobre cilindros de gás no Sion https://t.co/UacOyoM8J5



Moradores do Bairro Sion, na Região Centro-Sul de BH, viveram momentos de terror na noite desta terça-feira (28). Com a tempestade que caiu sobre a capital mineira, um muro de um prédio localizado na Rua Patagônia caiu sobre cilindros de gás, que vazaram e provocaram corre-corre no edifício.





Segundo a Polícia Militar, ospor conta própria e aguardam o trabalho das autoridades em uma drogaria localizada nas imediações.





Ainda conforme a PM, o Corpo de Bombeiros também recebeu a chamada. Os militares aconselharam os moradores a acionar a Defesa Civil para verificar a situação do prédio.





No vídeo que circula nas redes sociais, é possível perceber o desespero dos moradores. O autor do registro gravava a água da chuva que invadia a garagem do prédio quando o muro cai sobre os cilindros de gás.