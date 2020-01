Vídeo: carro é arrastado por enxurrada na avenida do Contorno, em Belo Horizonte

Um flagrante da forte chuva chamou atenção de quem passava pela avenida do Contorno com rua Marília de Dirceu, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um carro que estava estacionado próximo ao Pinheiro Cabeleireiros não resistiu à enxurrada e foi arrastado pela água.





As pessoas que estavam próximas ao local demonstraram. A avenida Prudente de Moraes, que fica ao lado do cruzamento da avenida docom ruaé um dos locais mais afetados pelaque caiu na capital na noite desta terça-feira.De acordo com a Defesa Civil, a precipitação muito forte já atingiu as regionais do Barreiro, Leste e Centro-Sul. Alagamentos são registrados em vários pontos da cidade.A capital mineira tem 13 mortes provocadas por deslizamentos e afogamento desde sexta-feira (24).