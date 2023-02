Orla da Várzea das Flores em Betim e Contagem ficará fechada no Carnaval

Segundo a Companhia de Saneamento Básico de Minas, o pedido foi feito tendo em vista a proibição de prática de esportes náuticos e a realização de eventos festivos na orla da represa, com o objetivo de preservar a lagoa e evitar danos ambientais que possam prejudicar o abastecimento da Grande BH.

Nessa terça-feira (31/1), a 8ª Promotoria de Justiça de Betim enviou uma recomendação à Prefeitura de Betim , para que todos os acessos à represa fossem fechados e fiscalizados durante a folia. A fiscalização ficará a cargo das Guarda Civil, Defesa Civil e órgãos fiscalizadores de Betim e Contagem. Além de contar com a participação do Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia de Meio Ambiente, Instituto Estadual de Florestas (IEF) do Estado de Minas Gerais e Marinha do Brasil.