BH terá voos partindo de Confins para Curaçao (foto: Divulgação)

Belo Horizonte terá voo direto pra Curaçao, no Caribe, a partir de junho segundo anunciaram nessa quarta-feira (1/2) o BH Aiport, a companhia aérea Azul e o Escritório de Turismo de Curaçao.

A partir de 24 de junho, uma aeronave Airbus 320 fará a conexão entre o Aeroporto Internacional Trancredo Neves, em Confins , e o Aeroporto Internacional de Curaçao, com voo semanal partindo no sábado, às 13h, e retornando às 9h (horário local de Curaçao).

As passagens já estão à venda, e a tarifa cheia para saída em 24 de junho e retorno em 2 de julho estava, ontem, a R$ 3.900.

"Estamos muito animados com o voo direto entre BH e Curaçao. Este primeiro grande evento em Belo Horizonte reforça o potencial da rota e o interesse do trade na recente conexão com a ilha, que recebeu mais de 10 mil brasileiros em 2022”, o diretor-adjunto do Escritório de Trurismo, Hugo Clarinda.

“É a primeira vez na história que uma empresa aérea brasileira anuncia a ligação do Brasil, saindo de BH, direto para a ilha de Curaçao, no Caribe, impulsionando o turismo entre esses dois destinos”, afirmou o diretor de Relações Institucionais e Aeroportuárias da Azul, Fábio Campos.

"Estamos extremamente satisfeitos com o lançamento dessa rota que, temos certeza: será um sucesso. Nos últimos anos, nos dedicamos em ampliar a conectividade de Minas Gerais com o Brasil e o mercado internacional, o que se refletiu na chegada desse destino tão desejado”, disse o CEO do BH Airport, Kleber Meira.

10 mil brasileiros visitaram a ilha caribenha em 2022 (foto: Divulgação)



Novas rotas

A rota para o Caribe será o sexto destino internacional do BH Airport, que iniciou o ano com o triplo de voos internacionais em relação a 2022. O aeroporto já contava com voos para Portugal (TAP) e Panamá (Copa Airlines). A partir de 26 de março contará também com voos para Bogotá, na Colômbia. Com cinco frequências semanais, os voos serão operados pela Avianca. As passagens já estão à venda.

Para este ano, o BH Aiport projeta ter novos voos internacionais com a retomada do voo da Azul para Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, com três operações semanais. No segundo semestre a companhia aérea oferecerá dos voos semanais do BH Airport para Orlando, também nos Estados Unidos.

Azul vai operar ainda voos regionais a partir do BH Airport, com voos para Araxá, duas vezes por semana, e para São João del Rei, também com duas frequências semanais a partir do segundo semestre deste ano.





Movimentação

O BH Airport fechou o ano passado com cerca de 10 milhões de passageiros, número que chega a 90% do movimento de passageiros no terminal antes da pandemia de COVID-19. “Nossa meta para 2023 é superar a cada dos 11 milhões de passageiros e recuperar 100% dos patamares pre-pandemia” afirmou Kleber Meira.

De acordo com Meira, hoje o BH Airport conta com 62 destinos e é um dos principais hubs aeroportuários do país, com duas vezes mais conexões do que o Galeão, no Rio de Janeiro.