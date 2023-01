Aeroporto de Confins terá voos diretos para a Colômbia

Serão cinco voos semanais, em três horários, saindo de Confins com destino ao Aeroporto El Dorado, na capital colombiana (foto: Juan BARRETO / AFP)

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, vai oferecer, a partir de março, voos diretos para Bogotá, na Colômbia. A rota para o país que une o América do Sul à América Central e Caribe será feita pela empresa Avianca.

A nova rota é parte da inserção da Avianca — a principal companhia aérea na Colômbia, Equador e na América Central — no Brasil. "O Brasil é um mercado extremamente estratégico e está no nosso radar. Para este ano, teremos grandes novidades, com voos sob medida, com o objetivo de ser uma Avianca para todos”, acrescenta o executivo da empresa, Gustavo Esusy.

"Além de conectar duas potências que movimentam a economia de maneira versátil, evidenciando tanto a vocação agrícola quanto o perfil empreendedor focado no desenvolvimento de startups, estamos oferecendo aos passageiros a oportunidade de viajar para a Colômbia com uma rota direta, ter acesso ao universo artístico-cultural de Medellín, pontos históricos de Cartagena e Bogotá, conhecer praias e paisagens exuberantes e participar de visitas guiadas às fazendas do eixo cafeeiro", destaca Herlichy Bastos, diretor de Operações e Infraestrutura do BH Airport.