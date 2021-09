Aeroporto Internacional de BH, em Confins, é eleito o melhor do país

O aeroporto foi destaque na pesquisa Nacional de Satisfação de Passageiros e Desempenho Aeroportuário, referente a agosto de 2021 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins, na Região Metropolitana, foi eleito o melhor do país. O terminal foi destaque na categoria de aeroportos acima de 10 milhões de passageiros por ano, pela pesquisa Nacional de Satisfação de Passageiros e Desempenho Aeroportuário, referente a agosto de 2021. A informação foi divulgada pela BH Airport, concessionária que administra o aeroporto.





O levantamento é feito pelo Ministério da Infraestrutura, com a coordenação da Secretaria de Aviação Civil. Os resultados mostram que a nota geral do aeroporto foi 4,52 - em uma escala de 1 a 5 -, enquanto a média obtida pelos demais terminais da categoria chegou a 4,38.





A coleta de dados para medir a satisfação do passageiro é feita por meio de entrevista presencial nas salas de embarque e desembarque dos aeroportos pesquisados. O entrevistado deve avaliar um total de 19 indicadores, atribuindo notas que vão de 1 a 5 para cada um deles. Assim, 1 é a pior nota possível, e 5 a melhor nota. Ao fim do questionário, o passageiro ainda avalia sua satisfação geral com o aeroporto.





No caso do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, a maioria das notas ficou acima da média geral. Em processo de check-in, por exemplo, o aeroporto obteve 4,74.





O aeroporto também teve destaque:

na limpeza geral do terminal (4,69);

no processo de inspeção de segurança (4,66);

aquisição de passagem (4,63);

facilidade de desembarque no meio-fio (4,58);

sanitários (4,54);

internet disponibilizada pelo aeroporto (4,54);

localização e deslocamento (4,41);

conforto da sala de embarque (4,40);

disponibilidade de assentos reservados (4,33);

estabelecimentos comerciais (4,28);

estabelecimentos de alimentação (4,17).





Para Dardânia Costa Leite, gestora administrativa da BH Airport, o resultado da pesquisa mostra que o aeroporto está no caminho certo para oferecer a melhor experiência aos passageiros, visitantes e comunidade aeroportuária.





“O primeiro lugar na categoria de aeroportos acima de 10 milhões de passageiros por ano é reflexo das diversas iniciativas que são realizadas a favor da comodidade e conforto das pessoas que passam pelo nosso terminal. Mesmo com o avanço da vacinação pelo país, estamos atentos à segurança e bem-estar das pessoas e seguimos todos os protocolos de saúde definidos pelos órgãos competentes”, conclui.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria