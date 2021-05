Aeroporto de Confins terá teste de embarque com reconhecimento facial

Passageiros da companhia Azul serão os primeiros a participar do teste (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

O Aeroporto Internacional de Confins receberá nesta sexta-feira (28/5) seu primeiro teste de embarque com reconhecimento facial, sem apresentação de cartão de embarque ou documento de identificação. A iniciativa é do Ministério da Infraestrutura, que já havia feito a experiência nos aeroportos Santos Dumont, no Rio, e Congonhas, em São Paulo.

Segundo a Infraero, o objetivo é tornar mais ágil, seguro e eficiente o processo de embarque nos aeroportos. Toda a programação está sendo desenvolvida pelo Serpro, empresa de tecnologia vinculada ao Governo Federal.





O primeiro teste em Confins contará com passageiros voluntários da companhia Azul. Os usuários selecionados realizarão todo o procedimento com apenas o reconhecimento biométrico facial.





O passageiro precisará efetuar o check-in no balcão da companhia aérea, no qual receberá mensagem de texto pedindo autorização para ser feita uma foto. Em seguida, a imagem é conferida com a que já existe no banco de dados.





Finalizado o processo, ele ficará liberado para ter acesso à sala de embarque, onde terá um ponto de reconhecimento facial, e à aeronave.





No primeiro teste em Confins, estarão presentes o diretor-executivo da BH Airport, Kleber Meira, o superintendente de Relacionamento com Clientes Finalísticos do Serpro, Brenno Sampaio, e a diretora do Departamento de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Fabiana Todesco.