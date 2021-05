Havan inaugura loja em Montes Claros, a quinta da rede em Minas

Loja da Havan será inaugurada em Montes Claros nesta quinta-feira (foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press)

Será inaugurada uma nova filial da rede de lojas de departamentos Havan em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta quinta-feira (27/5). A loja é a quinta unidade da rede varejista em Minas Gerais – e o 159º empreendimento do grupo no país.

Por outro lado, a empresa anuncia que pretende fazer novos investimentos em solo mineiro depois que passar a crise da pandemia do coronavirus (COVID-19). “Temos outros projetos para outras cidades de Minas Gerais. Esperando passar a pandemia para dar continuidade aos nossos projetos de abertura de (novas) lojas”, afirma o diretor de Expansão da Havan, Nilton Hang.

Hang destaca o potencial do município-polo do Norte de Minas (413,48 mil habitantes, sexta maior cidade de Minas). “Montes Claros é uma das principais cidades de Minas Gerais e do Brasil e já com todas as grandes lojas de varejo do país. Estamos chegando a Montes Claros para ser mais uma opção de compras entre tantas outras já existentes na cidade”, afirmou.

De acordo com a Havan, a loja de Montes Claros terá quase 20 mil metros de área construída e contará com um “mix” de mais de 350 mil itens, dispondo de área de estacionamento, praça de alimentação e ambiente climatizado.

O empreendimento fica na Avenida Dulce Sarmento, no Bairro Vera Cruz, na Região Norte da cidade.

35 mil currículos para 200 vagas

Um assunto que ganhou repercussão nacional com a implantação da Havan na cidade-polo do Norte de Minas foi a grande quantidade de currículos recebida pela rede para o preenchimento dos postos de trabalho na sua nova filial.

Conforme revelou o Estado de Minas, a um mês da inauguração do empreendimento, a Havan recebeu 30 mil currículos para 200 vagas de emprego geradas em Montes Claros.





Nesta semana, a rede informou que recebeu o total de 35 mil currículos para os 200 empregos em Montes Claros. Ou seja: houve uma disputa de 175 candidatos/vaga pelos postos de trabalho abertos na nova loja de departamentos do Norte de Minas.

“Saber que as pessoas querem trabalhar em nossa empresa é algo que me deixa bastante feliz. E claro, também é um sinal do quanto é importante os empresários continuarem acreditando e investindo no Brasil. Temos um povo guerreiro, que gosta de trabalhar e o emprego é o melhor programa social que existe”, afirma o dono da Havan, Luciano Hang.