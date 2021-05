Plano de celular para motoristas de aplicativo chega a Minas Gerais

Com o plano pré-pago, o motorista ou entregador parceiro da Uber não precisa gastar dados de internet móvel para usar o aplicativo (foto: Uber/Divulgação )

Chega a Minas Gerais nesta quarta-feira (26/5) o, primeirodo mundo em que oouparceiro da empresa não gasta os dados do próprio plano de internet móvel para usar o app Uber Driver.





Por enquanto, os parceiros estão sendo convidados aos poucos a comprar o Uber Chip. Depois, eles vão poder pedir o chip na seção Uber Pro do app Uber Driver.



A expectativa é a de que o plano chegue a todo o país ainda em 2021.





Segundo Yon Moreira, CEO da Surf, as duas empresas compartilham a vocação de inovar e gerar oportunidades. “Estamos entusiasmados com a chegada do Uber Chip ao Sul. A receptividade que temos encontrado nos leva a crer em um sucesso muito grande, em um Estado que acredita na inovação com qualidade."





"Eu e toda a equipe da Uber no Brasil estamos sempre buscando formas de ajudar os motoristas parceiros a cortar gastos e, assim, aumentar seus ganhos", diz Silvia Penna, gerente de Operações da Uber no Brasil.



"O Uber Chip é um dos nossos principais projetos nesse sentido, e tem recebido ótimas avaliações dos parceiros", completa.





Os assinantes do plano contam também com Whatsapp ilimitado e com 9GB de internet 4G por mês.





Veja o que o plano oferece:





Uber Driver ilimitado





Whatsapp ilimitado





Waze ilimitado





9GB de internet na maior rede 4G do país





Ligações ilimitadas para fixo e celular de qualquer operadora, local e interurbano, usando código 41





100 SMS por mês





O parceiro vai ter um desconto extra na contratação do plano, que vai variar de acordo com a categoria dele no programa de vantagens Uber Pro.





O contrato do plano é trimestral, e o assinante pode escolher pagar em até três parcelas mensais, usando cartão de crédito, débito, pré-pago ou boleto bancário.



Depois da contratação, o assinante pode baixar o app do Uber Chip e gerenciar toda a conta a partir dele.

