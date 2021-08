Viagens no Aeroporto de Confins crescem 7,5% em comparação com 2020

Aeroporto de Confins inicia testes de embarque com reconhecimento facial (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte está trazendo resultados positivos para diversos setores na capital, inclusive no setor de aviação, comparando com 2020. Os dados são de um balanço feito pela concessionária BH Airport, que pertence ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. O avanço da vacinação contra a COVID-19 emestá trazendopositivos para diversos setores na capital, inclusive no setor de, comparando com 2020. Os dados são de umfeito pela concessionária, que pertence aoInternacional Tancredo Neves, em Confins.

“Seguimos otimistas com o mercado e o retorno de nossas operações. Mesmo com a segunda onda e avanço dos casos de COVID-19, nos meses de março e abril, conseguimos recuperar as operações e registrar crescimento na movimentação de passageiros e aeronaves ao longo do primeiro semestre”, avalia Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport.

O mês de julho, quando se tem o maior número de pessoas em período de férias, foi favorável para este avanço do setor. Clayton conta que “com a demanda de férias de inverno, a previsão é que iremos fechar o mês com a movimentação de 600 mil passageiros”.

“Em agosto, a expectativa é maior, e podemos ter até 660 mil pessoas circulando pelo terminal”, explica o gestor.

Comparando esses dados com o mesmo período no ano passado, o aeroporto teve um fluxo de 215 mil passageiros, no período mais crítico da pandemia do COVID-19. “O aumento do número de passageiros para agosto de 2021 representa para nós 70% de retomada em relação ao tráfego do mesmo período antes da pandemia”, revela Clayton.

O número de destinos atendidos pelo aeroporto também aumentarão neste próximo semestre, com atendimento a 38 locais, sendo que em agosto do ano passado só atendiam a 33, por causa da pandemia da COVID-19.

Confira abaixo a lista dos destinos que estarão disponíveis no terminal de viagens:

Belém (PA)

Porto Seguro (BA)

Barreiras (BA)

Brasília (DF)

Cabo Frio (RJ)

Cuiabá (MT)

Congonhas (SP)

Carajás (PA)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

Galeão (RJ)

Guarulhos (SP)

Governador Valadares (MG)

Goiânia (GO)

Ilhéus (BA)

Jericoacoara (CE)

João Pessoa (PB)

Marabá (PA)

Maceió (AL)

Montes Claros (MG)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Ribeirão preto (SP)

Santos Dumont (RJ)

São José do Rio Preto (SP)

São Luís (MA), Salvador (BA)

Teixeira de Freitas (BA)

Uberaba (MG)

Uberlândia (MG)

Comandatuba (BA)

Campinas (SP)

Vitória da Conquista (BA)

Vitoria (VIX), e os internacionais Lisboa (Portugal) e Panamá.

O gestor da BH Airport informou que em agosto o aeroporto tem novidades em relação aos destinos. "Teremos um retorno e uma estreia, que são ligações com o interior de São Paulo: Ribeirão Preto retorna após cinco meses de paralisação, e São José do Rio Preto é uma conexão inédita. Dois fortes destinos do agronegócio, o que pode demonstrar um sinal de otimismo com o reaquecimento da economia”, conclui.

O terminal de cargas do aeroporto também foi destaque neste primeiro semestre de 2021, com os novos investimentos em interconectividade dos modais aéreo, marítimo e rodoviário. O desenvolvimento de novas rotas de conexão, aliado às parcerias estratégicas, resultou em um crescimento de 130% no peso recebido no terminal, bem como em um crescimento de 19% em relação ao primeiro semestre de 2020.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.