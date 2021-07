Companhias ampliam frequência de voos no Aeroporto Internacional de BH

Aeroporto Internacional de Belo Horizonte está localizado no município de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









“Nosso intuito é manter a conectividade com os demais aeroportos pelo mundo, sempre com a máxima segurança para passageiros, visitantes e comunidade aeroportuária nesses tempos de pandemia do coronavírus. A expectativa é de abertura das fronteiras e aumento da movimentação de passageiros internacionais. Além disso, com a autorização do governo americano também esperamos dar início às operações da Eastern Airlines”, ressalta Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport.





De acordo com a concessionária, a estimativa é de que cerca de 600 mil pessoas passem pelo terminal ao longo de julho para voos dentro e fora do Brasil. Um crescimento de 30% na comparação com o mês anterior.





Esta movimentação representa 70% do tráfego aéreo registrado em fevereiro de 2020. Ao todo, devem ocorrer cerca de 5 mil voos, alta de 20% na comparação com junho.





“Estamos otimistas com o mercado e a retomada das operações. Para este mês, temos a expectativa de alta no fluxo de pessoas e de operações, sobretudo por conta das férias de julho. Para atender a demanda dos mineiros, teremos o retorno das rotas para Cabo Frio, Florianópolis e João Pessoa e, vale ressaltar, o início das operações da Itapemirim. No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte estamos tomando todas as medidas necessárias para combater e prevenir a COVID-19 e os passageiros podem ter a tranquilidade que é seguro circular pelo aeroporto e também voar”, disse Clayton Begido.

Ações contra a COVID-19

Segundo a BH Airport, em Confins são colocadas em prática todas as orientações das autoridades de saúde e da Agência de Aviação Civil (Anac), como dispensers de álcool em gel em todo o aeroporto, barreiras de proteção nos locais de atendimento aos usuários e adesivos informativos para piso, assentos, banheiros e elevadores.





Com apoio do Exército, uma equipe foi capacitada para atuar na descontaminação e higienização de áreas de grande circulação. Entre as demais medidas já adotadas para o combate à disseminação do coronavírus, também foi reforçada a limpeza e desinfecção das áreas comuns de todo o aeroporto, especialmente dos banheiros.



Para quem viaja a Belo Horizonte, em voos internacionais, há obrigatoriedade de realização de teste PCR para COVID-19. O exame precisa ser feito com até 72 horas de antecedência e apresentado durante o embarque no país de origem. Também deve ser apresentada declaração de Saúde do Viajante (DSV) preenchida com a concordância sobre as medidas sanitárias que devem ser cumpridas durante o período que estiver no Brasil.



Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte após uma viagem no exterior, os passageiros terão contato com a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), que identifica se há alguém com algum sintoma do vírus ou em caso de necessidade de atendimento médico.





Após o aumento da demanda com o avanço da vacinação contra a COVID-19 no país, as companhias aéreas internacionaistiveram que ampliar a frequência deno Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.