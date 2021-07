Mais 841.960 doses de vacinas contra COVID-19 chegam a Minas Gerais

31ª remessa, enviada pelo Ministério de Saúde, chegam em Minas nesta terça (20/7) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) vacinas contra a COVID-19 disponibilizado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a remessa conta com 841.960 doses de imunizantes que serão destinadas à imunização de 70% por faixa etária e 30% para a segunda dose dos grupos prioritários. Minas Gerais recebe nesta terça-feira (20/7) o 31º lote decontra a COVID-19 disponibilizado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a remessa conta com 841.960 doses de imunizantes que serão destinadas à imunização de 70% pore 30% para a segunda dose dos grupos prioritários.





LEIA MAIS 11:53 - 20/07/2021 Frio de 18 graus deixa mineiros de Governador Valadares em alerta

11:27 - 20/07/2021 Mais de mil pessoas devem ficar sem água nesta terça (20/7) em BH

10:43 - 20/07/2021 COVID-19: Minas Gerais registra 37 mortes e 5.148 casos em 24 horas AstraZeneca chegaram pela manhã no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Já a partir da tarde desta terça (20/7), está prevista a chegada de 120.510 doses do imunizante da Pfizer, às 14h25, e mais 447.250 doses também da vacina britânica, só que por via terrestre, na Central Estadual de Rede de Frio, no Bairro Gameleira, a partir das 17h. As novas 102.800 doses dachegaram pela manhã no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Já a partir da tarde desta terça (20/7), está prevista a chegada de 120.510 doses do imunizante da, às 14h25, e mais 447.250 doses também da vacina britânica, só que por via terrestre, na Central Estadual de Rede de Frio, no Bairro Gameleira, a partir das 17h.





Além disso, na noite desta segunda-feira (19/7), também chegaram em território mineiro 171.400 doses da CoronaVac.





Todas as vacinas que chegam por via aérea são encaminhadas para a Rede de Frio, para, então, serem distribuídas às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs), que encaminham as injeções aos municípios.

Segundo o governo de Minas, a logística de distribuição para cada cidade mineira será divulgada em breve.





Dados do vacinômetro do estado informam que, de janeiro até agora, Minas teve um total de 8.890.403 de aplicações de primeira dose e 3.005.230 aplicações de segunda dose dos imunizantes. Outras 288.546 receberam a dose única da Janssen.





Vacinação em Belo Horizonte





Enquanto o novo carregamento não é entregue à Belo Horizonte, a administração municipal informou que ainda não tem data para começar a vacinar as pessoas de 39 anos contra a COVID-19.





“A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que as vacinas são distribuídas pelo Ministério da Saúde aos estados, que por sua vez, repassam as doses aos municípios. É imprescindível que novas remessas sejam entregues a Belo Horizonte para a ampliação dos grupos a serem vacinados. A Prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo”, informou a prefeitura em nota.





Nesta terça-feira (20/7), as pessoas de grupos já contemplados e que, por alguma razão, ainda não compareceram às unidades de saúde para receber a vacina na capital mineira têm uma segunda chance para garantir a imunidade.





De acordo com o Executivo municipal, quem deixou o prazo passar deve consultar no portal da PBH qual grupo pertence para verificar os locais e horários de imunização. Por exemplo, uma pessoa de 45 anos deve buscar os postos específicos para a sua faixa etária.





A reportagem do Estado de Minas esteve nos pontos de imunização da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Região Pampulha, e no Centro de Saúde Sagrada Família, na Região Centro-Sul, mas ambos espaços estavam vazios na manhã desta terça (20/7).





No momento da vacinação é necessário levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e, no caso de segunda dose, o cartão que comprove a primeira aplicação.