Chuva na Grande BH atrasa voos no Aeroporto de Confins

Aeroporto de Confins teve atraso em voos por causa da chuva (foto: Reprodução)

Assim como ruas e avenidas de Belo Horizonte, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana, teve o funcionamento prejudicado pela forte chuva da noite desta sexta-feira (30/12).Muitos passageiros em viagem para o réveillon tiveram que aguardar além do normal para que as aeronaves pudessem pousar com segurança na pista.Pessoas que esperavam o embarque em Confins relataram alterações em voos para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, na Grande São Paulo.Aviões que não conseguiram aterrissar em BH tiveram de alterar a rota para outros locais, onde abasteceram e permaneceram no solo até a diminuição da chuva.





Chuva em BH

A Defesa Civil de BH emitiu alertas de chuvas fortes ou extremamente fortes nesta sexta-feira. De acordo com o órgão, 25% do volume previsto em dezembro caiu em duas horas.Ruas e avenidas nas regiões de Venda Nova, Pampulha e Nordeste foram fechadas devido ao risco de transbordamento de córregos. O desbloqueio ocorreu tão logo cessou o temporal.

Acumulado da noite (30/12)

Barreiro: 11,8 mm (3,5%)

Centro Sul: 51,0 mm (15,0%)

Leste: 8,6 mm (2,5%)

Nordeste: 31,0 mm (9,1%)

Noroeste: 71,6 mm (21,1%)

Norte: 83,2 mm (24,5%)

Oeste: 39,4 mm (11,6%)

Pampulha: 78,4 mm (23,1%)

Venda Nova: 81,4 mm (24,0%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte