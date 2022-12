Chuvas em Minas: cidades em situação de emergência triplicam em um mês

Naque, uma das cidades em situação de emergência neste período chuvoso, registrou inundações por conta das fortes chuvas no início de dezembro (foto: Corpo de Bombeiros MG / Divulgação)

O número de cidades mineiras em situação de emergência por conta das chuvas em Minas Gerais triplicou em apenas um mês, conforme boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). Em 30 de novembro, eram 39 municípios enfrentando problemas por conta das tempestades. Atualmente são 117.





No mesmo período, as mortes subiram de 2 para 14 - um aumento de 600%. Já a quantidade de pessoas desalojadas passou de 3.248 para 7.414. De desabrigados, de 933, em 30 de novembro, para 1.564, de acordo com o atual levantamento.









Mortes em decorrência das chuvas em Minas





14º óbito em decorrência das chuvas foi registrado em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. Trata-se do adolescente Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos, a quarta vítima de um deslizamento que atingiu uma casa em pleno Natal. No imóvel estavam várias pessoas da família.





O corpo de Luan foi localizado por volta de 6h30 dessa quinta-feira (29/12) na Barragem do Severo, no Complexo Hidrelétrico de Sá Carvalho, por homens do Corpo de Bombeiros. Por conta da tragédia, a festa de Réveillon na cidade foi cancelada





Também morreram no deslizamento as irmãs Marli Custódio dos Santos, de 51 anos, e Aparecida de Fátima, de 54. O corpo de Bruna Santiago de Paula, de 18 anos, foi encontrado na manhã seguinte. Outras 11 pessoas foram resgatadas com vida pelos militares do Corpo de Bombeiros. Destas, ainda permanecem internadas duas.





Previsão do tempo





De acordo com a Cedec, com base em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta-feira será de chuvas no Sul, Campo das Vertentes e na Zona da Mata mineira. Para essas áreas, a previsão é de chuvas ao longo de todo o dia.





No Triângulo e na região Oeste de Minas Gerais, hoje será marcado por momentos de mormaço ou sol intercalados com pancadas de chuva. Já nas regiões Norte e Leste prevalece sol entre nuvens, mas com possibilidades de chuvas isoladas.





No restante do estado, incluindo Belo Horizonte, a partir da tarde desta sexta-feira são esperadas as típicas pancadas de verão.