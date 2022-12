Minas Gerais tem 76% dos municípios sob alerta de chuvas fortes

Tempo nublado é prenúncio de chuva em BH, uma das cidades sob alertas de tempestades (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

As fortes chuvas de fim de ano colocaram 651 municípios mineiros sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O somatório representa 76% do estado e inclui Belo Horizonte.









São dois níveis de alertas do Inmet. Um de perigo por causa da possibilidade de chuvas intensas e que abrange 1.259 municípios do norte do país ao Rio de Janeiro, sendo 370 (29%) mineiros.





No estado, a área em perigo abrange as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul de Minas, Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte e Central Mineira.





Nessas áreas, os riscos são de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos (60 a 100 km/h), com possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.





Áreas em laranja são de perigo, enquanto as em amarelo são de risco de fortes chuvas (foto: Reprodução/Inmet) O outro nível de alerta é o de risco potencial de chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Essa faixa abrange Rondônia, Sul do Amazonas, Sul do Pará até o Espírito Santo, compreendendo 624 municípios, dos quais 281 (45%) mineiros.





A área em alerta abrange as regiões do Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Oeste de Minas e Jequitinhonha.





O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. "Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)", informa o instituto.





BH - Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (30) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva que podem ser fortes, acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima foi de 18 °C, a máxima estimada é de 28 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.