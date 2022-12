Chuva em BH: Defesa Civil bloqueia vias e emite alerta a todas as regiões

Chuva forte faz com que ruas sejam bloqueadas devido ao risco de transbordamento de córregos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alertas devido ao temporal desta sexta-feira (30/12). Todas as regiões da capital mineira, em algum momento desta noite, foram afetadas por chuvas fortes ou extremamente fortes, recebendo 25% do esperado para dezembro em apenas duas horas.A avenida Heráclito Mourão de Miranda, na Pampulha, foi bloqueada por cerca de meia hora por causa do risco de transbordamento do córrego Ressaca, mas já está liberada.



O riacho Cachoeirinha, na regional Nordeste, também corre o risco de transbordar, o que acarretou no fechamento da avenida Bernardo Vasconcelos.



Em Venda Nova, as avenidas Vilarinho e Álvaro Camargos seguem fechadas devido à possibilidade de o córrego Vilarinho exceder sua capacidade.



A Defesa Civil indicou alerta de transbordamento dos córregos da avenida da Abolição e da Avenida Liége, no Jardim Comerciários.



Para Venda Nova, a Defesa Civil alerta os moradores e a quem passe pelo local sobre o risco de inundações. "Não entre ou trafegue em áreas sujeitas a alagamento e adote medidas de autoproteção".





Acumulado de chuva em BH até 21h30

Barreiro: 11,8 mm (3,5%)

Centro Sul: 51,0 mm (15,0%)

Leste: 8,6 mm (2,5%)

Nordeste: 31,0 mm (9,1%)

Noroeste: 71,6 mm (21,1%)

Norte: 83,2 mm (24,5%)

Oeste: 39,4 mm (11,6%)

Pampulha: 78,4 mm (23,1%)

Venda Nova: 81,4 mm (24,0%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte