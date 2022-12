BH: sinalização de trânsito irregular causa polêmica

Faixas pintadas de forma irregular são motivo de polêmica no bairro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A aposentada Luzia Ferreira dos Santos diz que acidentes são frequentes nos cruzamentos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Cansados de esperar, moradores da Rua São Roque e seus cruzamentos, um deles com a Rua Cabrobó, no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte, resolveram pintar faixas de segurança por conta própria no asfalto depois de um recapeamento recente feito pela Prefeitura. A pintura está fora das normas de segurança e preocupa moradores, que temem confusão entre os motoristas e acidentes. A situação está causando polêmica.A aposentada Luzia Ferreira dos Santos vive no bairro há 16 anos e passeia todos os dias com sua cachorra por ali. Ela conta que não sabe quem é o homem que tem sido visto pintando as ruas - a ação inclusive foi registrada em vídeos. Mas Luzia não considera a atitude correta. "Aqui deveria estar uma faixa amarela com a inscrição de 'pare', que é um alerta para os motoristas e, assim, evitar as batidas. Tem a placa, mas deveria estar também escrito no chão", diz.Luzia reforça que pessoas costumam ficar conversando no passeio e, se um automóvel acessa a rua sem ser avisado pela sinalização, o perigo também é de atropelamentos. "É um cruzamento perigoso e acontecem muitos acidentes. Há poucos dias, um carro perdeu o controle e subiu no passeio", alerta. A proprietária de uma loja próxima, cita Luzia, já acionou a BHTrans para resolver a situação. "Até hoje ninguém veio."Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o recapeamento da Rua São Roque foi executado no primeiro semestre deste ano e, a depender das condições climáticas, a sinalização horizontal da via será iniciada ainda esta semana. Já o recapeamento da Rua Cabrobó foi executado recentemente.

"A PBH esclarece que as vias que foram recapeadas na cidade estão, gradativamente, recebendo a manutenção da sinalização horizontal (pinturas de solo). Em breve, todas as vias recém recapeadas estarão devidamente sinalizadas", consta no texto. A PBH também divulgou que não está previsto mais recapeamento de vias no Sagrada Família.



Segundo a administração municipal, nas vias urbanas, a atribuição da sinalização, tanto horizontal quanto vertical, é dos órgãos e entidades executivos de trânsito municipais, e desde que o município esteja integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, como é o caso da BHTrans.



"Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é proibido ao cidadão criar a sinalização, mas é um direito de todos solicitar, aos órgãos competentes, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, e outros assuntos pertinentes. Os moradores podem encaminhar o pedido pelo portal da Prefeitura de Belo Horizonte", acrescenta a nota.