PRF orienta que motoristas não parem para fazer fotos na estátua de Pelé

O monumento recebeu uma sinalização para evitar acidentes (foto: PRF/divulgação )

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta que os motoristas não devem parar na BR-381, em Três Corações, na Região Sul de Minas, para fazer fotos na estátua de Pelé, localizada no km 756 da via. Segundo o órgão, o monumento precisou ser sinalizado depois que muitos fãs estavam estacionando os veículos no local para prestar homenagens ao ídolo que nasceu na cidade.

Ainda de acordo com a PRF, o local não é apropriado para este tipo de homenagens. Há também a possibilidade de que a prática cause acidentes ou engarrafamento na rodovia que deve ficar movimentada com a saída para as festas de Ano Novo.





O órgão destaca que na cidade de Três Corações há locais apropriados e com condições de segurança para que os fãs possam prestar a última homenagem ao jogador: o Parque Dondinho, a Casa Pelé e a estátua de Pelé erguida em homenagem ao tricampeão.

Morte e homenagens

Pelé morreu nessa quinta-feira (29/12), aos 82 anos . Edson Arantes do Nascimento, conhecido como ‘Rei do futebol’ e maior jogador de todos os tempos, estava internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de uma infecção respiratória.





A Casa Pelé, residência onde nasceu e morou o jogador, em Três Corações, virou ponto de encontro de moradores e visitantes de diversos estados para prestar homenagens ao Rei do futebol.