Prefeito de Divinópolis rejeita aumento do preço da passagem de ônibus

O prefeito de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Gleidson Azevedo (PSC), rejeitou, nesta sexta-feira (30/12), o aumento da tarifa do transporte público para 2023. A decisão vai na contramão da decisão do Conselho Municipal de Trânsito (Comutram) que aprovou por oito votos a planilha de reajuste da passagem



O estudo tarifário leva em consideração todos os índices que afetam diretamente no custo final, como: preços dos insumos, dados do sistema como quilometragem, quantidade de passageiros, projeção de reajuste salarial dos condutores de ônibus, dentre outros. A análise é feita com base em notas fiscais.



Com o congelamento da tarifa que perdura desde 2020, os usuários continuarão pagando o mesmo preço para pagamento no dinheiro e R$ 3,65 para quem optar pelo cartão Divipass.



Ao formalizar a decisão, o prefeito alegou que o aumento da também chamada "passaginha" iria "inviabilizar a utilização do serviço".



"Devemos lembrar que o transporte público é um serviço que possui caráter essencial, ou seja, deve servir à toda população e, na atual conjuntura econômica, elevar o valor da tarifa significa inviabilizar a utilização do serviço por dezenas de milhares de usuários, que são pessoas de baixa renda”, destacou o prefeito de Divinópolis.



Azevedo ainda alegou que há fatores contribuindo para que o custo do transporte público cai na cidade.



"Se compararmos o valor sugerido pelo Comutram no final do ano de 2021, que foi de R$6,09 e o valor sugerido agora, em dezembro de 2022, de R$4,51, podemos verificar que existe um conjunto de fatores e situações fazendo com que o preço da tarifa de transporte público decresça e o município está contribuindo para isso, ao subsidiar o transporte público", argumentou.



Desde o início do ano, o município subsidia o transporte público em quase R$ 5,6 milhões. Complemento tarifária de aproximadamente R$460 mil por mês. Na época da aprovação, a justificativa do governo era de evitar o reajuste da tarifa.



Além disso, segundo a administração, o governo federal repassou outros R$ 3 milhões ao longo deste ano referentes a gratuidade do transporte.

*Amanda Quintiliano especial para o EM