Idoso morre ao ter 80% do corpo queimado em explosão de fábrica de salgados

A vítima era dona do local e estava sozinha no momento da explosão (foto: Reprodução WhatsApp)

explosão ocorreu nessa quinta-feira (29/12) devido ao vazamento de gás de três botijões de cozinha usados para produzir salgados. A vítima, que era dona do local e vendia de porta a porta, estava sozinha no cômodo que fica acoplado a uma casa na rua Minas Gerais, no centro da cidade.

O Corpo de Bombeiros identificou duas válvulas rompidas e em chamas e o terceiro botijão estava danificado. Nenhum dos vasilhames de GLP categoria P13 (botijão de cozinha) rompeu ou explodiu. A explosão foi causada pelo vazamento do gás.



Socorro

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local, a vítima já havia sido retirada por um soldado da Polícia Militar com a ajuda de um vizinho.

Enquanto parte dos profissionais realizava atendimento inicial do idoso até a chegada da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os demais militares faziam o combate as chamas.

O cômodo anexo a casa de aproximadamente 5m², era usado como cozinha para fabricação dos salgados. Todos os utensílios, móveis e eletrodomésticos do local foram danificados pelo fogo.

A perícia da Polícia Civil foi acionda e irá avaliar os danos e apontar a causa e natureza do vazamento. Os vasilhames foram recolhidos por uma empresa autorizada.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

Morreu nesta sexta-feira (30/12) o idoso de 63 anos que teve 80% do corpo queimado na explosão ocorrida em uma fábrica de salgados em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Ele foi socorrido em estado grave com queimaduras na cabeça, rosto, vias aéreas, tórax, abdômen, coxas.