Aeroporto de Confins terá voo direto para Bogotá em 2023

A Avianca oferecerá cinco voos semanais direto do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte para Bogotá (foto: Juan Barreto/AFP)



A Aviança anunciou, nesta terça-feira (27/12), que o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH, terá conexão direta para Bogotá, na Colômbia, com cinco voos semanais.

Dessa forma, o Estado ganhará, em março de 2023, mais um voo internacional saindo da capital. Conta atualmente com voos diretos para a Cidade do Panamá e Lisboa.





De acordo com o governo de Minas, as novas rotas entre Brasil e Colômbia serão operadas em aeronaves da família A320 com capacidade para até 180 passageiros.

Expansão

A estratégia de ampliação logística do serviço aéreo também garantiu a entrada em operação de novas rotas de voos para o interior do estado, saindo de Belo Horizonte. A parceria permita a oferta de transporte aéreo para as cidades de Paracatu, Patos de Minas, Varginha e Teófilo Otoni.

O governo informou que os municípios passaram a receber voos regulares a partir da atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), Invest Minas e Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) junto as empresas Azul Linhas Aéreas e BH Airport.





A BH Airport aponta que houve salto no fluxo de passageiros no aeroporto de Confins passando de 7 milhões, em 2021, para aproximadamente 10 milhões. A conectividade já chega a 50 destinos.