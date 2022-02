Confins: 155 mil passageiros devem passar pelo aeroporto no Carnaval

No terminal, são colocadas em prática todas as orientações das autoridades de saúde e da Agência de Aviação Civil (Anac) para que as pessoas se sintam seguras para circular pelo aeroporto e para voar (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Aumento em fevereiro

Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia do coronavírus vai impactar as festas de Carnaval. No entanto, embora em muitos estados brasileiros a festa tenha sido cancelada, a movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, ao longo de fevereiro segue com perspectiva de crescimento: de 24 de fevereiro a 2 de março, cerca de 155 mil passageiros devem passar pelo aeroporto.Segundo a BH Airport, concessionária que administra o terminal, os picos de movimentação devem ocorrer nos dias 24 e 25 de fevereiro, ou seja, na quinta e sexta-feira que antecedem o Carnaval.A movimentação diária pode variar entre 27 e 28 mil pessoas, podendo atingir até 30 mil em um único dia.No intuito de manter as pessoas conectadas ao litoral, sobretudo pelo feriado de Carnaval, serão mantidos voos extras para destinos turísticos como: Porto Seguro, Ilhéus e Salvador, na Bahia, Maceió, em Alagoas, e Vitória, no Espírito Santo.São esperadas mais de 635 mil pessoas neste mês, 40% a mais que em fevereiro de 2021, quando 462 mil passageiros passaram pelo terminal. Além disso, estão previstas 5,7 mil operações de aeronaves ao longo deste mês.