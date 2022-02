Patos não patrocina carnaval, mas terá ponto facultativo e festa particular

Festa privada de carnaval acontecerá no Parque de Exposições entre sábado (26/2) e terça-feira (1º/3) (foto: Foto ilustrativa - ktphotography/Pixabay) A prefeitura de Patos de Minas oficializou nessa segunda-feira (21/2) que o carnaval será ponto facultativo para os servidores municipais e para o comércio, mesmo que não patrocine a tradicional festa. Ao mesmo tempo, um evento particular vai ocorrer no Parque de Exposições do município do Alto Paranaíba.





A sede administrativa, portanto, estará fechada a partir de sábado (26/2) e o atendimento retorna na quarta-feira (2/3).

No comércio também haverá ponto facultativo. O SindiComércio emitiu uma orientação para que os comerciantes utilizem a segunda-feira (28/2) como uma espécie de "feriado" para de comemorar o Dia do Comerciário. A decisão é facultativa, ou seja, cabe a cada comerciante.





Quem optar por abrir na segunda-feira terá que compensar a folga num prazo de 90 dias. Na terça-feira (1º/3) ficará a critério de cada comerciante, abrir ou não.

Festa privada de carnaval

Um evento privado de carnaval será realizado no Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento. Ele ocorrerá de 26 de fevereiro (sábado) a 1º de março (terça-feira). Procurada pela reportagem, a organização informou que cumprirá todos os protocolos sanitários e exigirá passaporte vacinal com no mínimo duas doses.





A expectativa é de reunir cerca 5 mil pessoas, mantendo-se a ocupação máxima em 70% da capacidade.

A prefeitura de Patos de Minas alega que segue o Minas Consciente e que, no momento, o município se encontra na onda verde que permite eventos sem restrição de público. Sobre o alvará, informou que o processo está em tramitação.

A pandemia em Patos de Minas

Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nessa segunda-feira (21/2) apontam que Patos de Minas registrou 327 novos casos positivos no comparativo com a edição anterior. Desde o início da pandemia, em março de 2020, são 28.066 casos e 572 óbitos.





Atualmente, são quatro patenses na UTI e outros oito em leitos clínicos. A ocupação hospitalar, rede pública e privada, é de 69,07% dos leitos clínicos e 65,27% das UTIs.

A gestão municipal decidiu, mesmo com o avanço da variante ômicron, da COVID-19, manter o decreto publicado no dia 5 de janeiro, que determina o ponto facultativo durante o carnaval. No entanto, a prefeitura não vai patrocinar a festa: o prefeito Luís Eduardo Falcão (Podemos) disse em novembro que o dinheiro público deve ser aplicado em setores prioritários, como saúde e educação.