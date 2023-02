Carnaval de BH vai ter 1,5 mil banheiros químicos nas ruas

Foliões terão 90 pontos fixos de banheiros espalhados pela capital (foto: Credito: Tulio Santos/EM/D.A Press)

O carnaval de BH vai ter 90 pontos fixos de banheiros nas ruas, entre os dias 17 e 21 de fevereiro. A estrutura vai ser montada pela Prefeitura, que espera incentivar os milhares de foliões a manter a capital limpa.





Ao todo, serão 1,5 mil cabines distribuídas em bairros como São Luiz, Esplanada, Santa Amélia, Horto Florestal, Santa Tereza, Floresta, Centro e Savassi. Todos os pontos podem ser conferidos no mapa que a Prefeitura concedeu









Para os foliões interessados em saber outras informações do carnaval de BH, como programação completa, endereços de concentração e trajetos dos cortejos, basta acessar o portal Belo Horizonte

Fique Ligado

A pessoa que for pega fazendo xixi na rua pode responder por atentado violento ao pudor (artigo 233 do Código Penal), com detenção de três meses a um ano ou pagamento de multa. A Polícia Militar realizará, durante o período de carnaval, fiscalizações e abordagens.

Limpeza Urbana

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) está preparando um esquema especial para o Carnaval 2023. O planejamento contempla todas as regiões da cidade, acompanhando os deslocamentos dos foliões e os roteiros cadastrados pelos organizadores.

A limpeza das vias mobilizará cerca de 1,4 mil garis, que vão atuar antes da passagem dos blocos, durante os desfiles e depois da dispersão dos foliões. Também serão disponibilizados 10.538 contêineres de 240 litros nos locais da folia, para que as pessoas possam descartar seus resíduos. Além disso, serão instalados 20 contêineres específicos para o recolhimento de vidro. O objetivo da SLU é que a cidade esteja limpa rapidamente após os eventos, tanto para o bem-estar dos foliões quanto para o dos demais cidadãos que não se envolvem com a festa.

