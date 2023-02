Carnaval de BH: entenda como será a distribuição de banheiros químicos

Serão 13.342 unidades de banheiro químico, sendo 192 adaptados para pessoas com deficiência. (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press - 02/03/2019) Mapa divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) que mostra 90 endereços fixos de banheiros químicos como parte da preparação para o carnaval gerou dúvidas sobre se a quantidade seria suficiente para atender o público esperado de 5 milhões.









Segundo a PBH, os 90 pontos fixos funcionarão durante todo o feriado . Já as cabines volantes, que acompanham a programação dos blocos, são aquelas que são colocadas antes do horário do bloco e retiradas após a dispersão.





Ainda de acordo com a prefeitura, a Belotur disponibilizará 13.342 unidades de banheiro químico entre os dias 4 e 26 de fevereiro, período oficial do carnaval, sendo 192 adaptados para pessoas com deficiência.





Os endereços dos 90 pontos fixos de banheiro químico podem ser encontrados no Mapa dos Blocos de carnaval do Portal Uai e Estado de Minas.