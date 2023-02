Folião preso com fantasia de penitenciário, tornozeleira e drogas

(foto: PMMG)

Um folião foi parar na delegacia por chamar a atenção de policiais para a fantasia que escolheu para brincar o carnaval em Belo Horizonte. A vestimenta serviu de isca para que ele fosse flagrado com drogas, segundo boletim de ocorrências feito por policiais da 71ª Companhia, do 35º Batalhão da Polícia Militar do estado.De acordo com os policiais militares que fizeram o flagrante, o jovem confessou que pretendia traficar a droga, juntamente com um amigo, de 24 anos, preso com ele na estação do Move na Estação Ubajara, na Avenida Brasília, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando embarcava para o centro da capital mineira.O rapaz de 20 anos usava uniforme similar ao do modelo do sistema prisional do estado – com tecido em brim, em tom avermelhado. Nas costas do folião preso, uma insígnia costurada na fantasia com as letras Seap (secretaria de Estado de Administração Penitenciária). O jovem caprichou na fantasia, pois escolheu até uma imitação de tornozeleira, que usava na perna esquerda.Os dois jovens foram flagrados com 15 pinos de cocaína e 14 buchas de maconha.Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o folião fantasiado teria contado aos policiais que escolheu a roupa por achá-la “bonita e que querer tirar onda e zoar” nas ruas de Belo Horizonte, para onde se encaminhava quando foi preso, além de “facilitar a venda das drogas”.O registro do crime em flagrante foi realizado em delegacia de Santa Luzia, para onde os dois envolvidos foram levados.