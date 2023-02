Segundo os militares, queda teria sido motivada por uma perda de potência (foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação)

Um helicóptero, que realizava um voo de instrução, caiu entre árvores, por volta das 9h40 deste domingo (19/2), no bairro Kennedy, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam na aeronave. Elas foram retiradas conscientes de dentro do helicóptero e socorridas pelos militares. Uma delas tinha um pequeno ferimento na mão.De acordo com os bombeiros, durante a decolagem, a aeronave perdeu potência e acabou caindo entre as árvores de um pátio de distribuição de um supermercado.