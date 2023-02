Queda de helicóptero preocupa dono de terreno, que teme 'tragédia'

Helicóptero ficou destruído após queda em Contagem (foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação)

Investigação pode começar ainda hoje

Nota dos Supermercados BH

O acidente com um helicóptero em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (19/2), aconteceu nas imediações de um terreno pertencente aos Supermercados BH. A aeronave caiu em uma área de proteção ambiental do Centro de Distribuição da empresa varejista.Segundo a direção dos Supermercados BH, acidentes aéreos na região têm se tornado comuns. A cúpula da empresa informou que, nos últimos meses, outras duas aeronaves também atingiram o Centro de Distribuição."A empresa protocolou junto aos órgãos competentes e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) um requerimento para verificação das condições de risco e legalidade do local e até o momento não obteve retorno. É imprescindível que providências sejam adotadas para evitar uma tragédia", disse Pedro Lourenço, proprietário da rede de supermercados.A aeronave é da Escola de Aviação Civil (Efai). O acidente ocorreu logo após a decolagem. Um problema ainda não identificado fez com que o piloto não conseguisse manter o helicóptero no ar. Houve perda de potência do motor antes da queda . Estavam no helicóptero o instrutor de Voo Geraldo Gonçalves Teixeira e o aluno Daniel Lucas Lyra Ramos.Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), eles foram retirados conscientes de dentro do helicóptero e socorridos. Uma deles tinha um pequeno ferimento na mão.A pista de pouso da Efai está localizada nos arredores do terreno da rede varejista. De acordo com os Supermercados BH, há alto fluxo de veículos e trabalhadores no entorno do local."Somente nas instalações do Centro de Distribuição do Supermercados BH circulam diariamente centenas de pessoas e veículos que contribuem para o abastecimento das mais de 260 lojas da rede", lê-se em comunicado emitido pela rede varejista.Segundo a Efai, a Força Aérea Brasileira (FAB) vai enviar uma equipe para apurar as causas do acidente. Integrantes do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), localizado no Rio de Janeiro (RJ), devem chegar a Contagem ainda neste domingo.Neste momento, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros atuam na guarda do local atingido pela aeronave a fim de preservar elementos importantes para a investigação."A aeronave está com seu certificado de aeronavegabilidade válido e estava sendo operada dentro dos limites de peso e balanceamento para as condições do momento do acidente. Os pilotos estão com as respectivas habilitações e certificado médico aeronáutico também válidos", garantiu a escola de aviação.