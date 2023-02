Chuvas em São Paulo: Condomínio de luxo fica alagado em Guarujá

Condomínio de luxo fica localizado no Guarujá (foto: Reprodução/Twitter) O condomínio de luxo Acapulco, localizado no Guarujá, em São Paulo, ficou alagado após as fortes chuvas que atingem o litoral do estado neste final de semana. Em vídeos que circulam pelas redes sociais neste domingo (19/2), é possível ver carros ilhados, com o nível de água na altura dos pneus dos veículos.





Em Santos, na Baixada Santista, a chuva alagou ruas inteiras e invadiu as casas. A ponte Edgar Perdigão, onde os passageiros tomam as balsas para o Guarujá, foi invadida pela ressaca do mar. A travessia de barcas chegou a ser suspensa.

A maré alta invadiu a praia. O carnaval, no Centro Histórico de Santos, foi interrompido. Houve alagamentos também em São Vicente e Praia Grande.





O transporte público entre Barra Velha e Borrifos foi suspenso, devido a erosões nas vias de acesso. O abastecimento de água na cidade está interrompido. A prefeitura cancelou todos os eventos carnavalescos previstos para este domingo.