Zambelli não vai priorizar defesa de Bolsonaro: 'Alvo tem que ser Lula'

Carla Zambelli diz que não é hora de defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas sim reforçar a oposição (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse que defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não é mais sua prioridade. Com a derrota do aliado, Zambelli disse que o alvo do seu novo mandato é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).