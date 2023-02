Frota sobre crítica de Nikolas a Lula: 'Vai se informar'

Frota usou redes sociais para criticar desinformação compartilhada por Nikolas Ferreira (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados ) O ex-deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP) criticou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por compartilhar uma informação falsa nas redes sociais. Em seu Twitter, Nikolas questionava o motivo de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não liberar o FGTS para os moradores atingidos pelas fortes chuvas em São Paulo.





Nas redes sociais, Frota questionou o deputado sobre por que ele não estava sabendo do benefício anunciado pelo presidente. "Vai se informar deputado, está atrasado. Lula já fez isso. Você estava dormindo ou estava inventando mais uma fiscalização que não dá em nada?", questionou o ex-deputado Alexandre Frota.

Vai se informar deputado, está atrasado, Lula já fez isso,vc estava dormindo ou estava inventando mais uma fiscalização que não dá em nada ? %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/w4a3nbhM0r %u2014 Frota 77%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC99 (@77_frota) February 22, 2023

FGTS para as vítimas

A Caixa Econômica Federal anunciou na segunda-feira (20/2) a liberação do saque do FGTS para os moradores das seis cidades que foram destruidas. O valor máximo que poderá ser sacado é de R$ 6.220. É necessário ter saldo na conta e não ter realizado uma retirada no último ano pelo mesmo motivo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decretou estado de emergência nas cidades de São Sebastião, Bertioga, Ubatuba, Caraguatatuba, Bertioga e Guarujá.