Internet compara reações de Lula e Bolsonaro após tragédias no país

Lula e Bolsonaro são comparados nas redes sociais (foto: Brendan SMIALOWSKI / JOE RAEDLE / AFP)



A visita levantou uma comparação na internet entre o petista e o antecessor dele no cargo, Jair Bolsonaro (PL), que ignorou a crise na Bahia em dezembro de 2021 para andar de jet ski em Santa Catarina. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) interrompeu o descanso de Carnaval na Bahia para acompanhar de perto os estragos das chuvas em São José dos Campos, em São Paulo, nesta segunda-feira (20/2).A visita levantou uma comparação na internet entre o petista e o antecessor dele no cargo, Jair Bolsonaro (PL), que ignorou a crise na Bahia em dezembro de 2021 para andar de jet ski em Santa Catarina.









Nesta segunda-feira (20/2), Lula sobrevoou São José dos Campos, acompanhado do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. O município ficou debaixo d’água com as chuvas do fim de semana. O presidente também se reuniu com lideranças e autoridades locais, no Teatro Municipal de São Sebastião, para se informar sobre a crise na cidade.





O chefe do Executivo declarou ainda que o governo federal está à disposição para ajudar o governo de São Paulo e os municípios paulistanos no socorro das vítimas da tragédia, que já matou 24 pessoas.

Bolsonaro

Nas redes sociais, internautas resgataram um vídeo de Bolsonaro em dezembro de 2021, em passeio pela Praia do Forte, em São Francisco do Sul (SC), quando afirmou que esperava não ter que antecipar do feriado de réveillon no litoral catarinense

A declaração, divulgada por reportagem do portal ND Mais, ocorreu depois de ele ser questionado sobre a estadia no Sul durante a reta final do ano. "Espero não ter de retornar antes", disse, na época.





Você pode não gostar do Lula e tem esse direito, mas ele interrompeu sua folga de Carnaval para apoiar o governo local diante da tragédia em SP. Enquanto isso, quando Bolsonaro estava de férias em SC durante a tragédia na Bahia, disse isso aquipic.twitter.com/MBT9M1MHkd %u2014 Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) February 20, 2023

Agora mesmo no meio do Carnaval de 2023 o Presidente Lula está indo até São Paulo CUIDAR DAS VÍTIMAS, mesmo o Estado sendo governado por um adversário%u2026 Em 2021, o Bolsonaro FEZ VÍTIMAS ao dizer que não iria usar as vacinas do seu adversário daquele Estado. %u2014 Bruno Gino, M.D %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDE6%uD83C%uDF35%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@DrBrunoGino) February 20, 2023

Quando alguém te perguntar qual a diferença entre o PRESIDENTE LULA e o despresidente Bolsonaro.

Simples mostra este POST. pic.twitter.com/7d2pHFoG7s %u2014 gaosilva (@gaosilva4) February 20, 2023

Pessoas que aplaudiram Bolsonaro passeando de jet ski enquanto a Bahia sofria com as chuvas estão atacando o Lula por prestar solidariedade aos atingidos pelas chuvas em São Paulo por inveja e ódio porque o Lula é humano, já o outro sempre foi desumano. %u2014 Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) February 20, 2023

a repórter no jornal falando que o lula vai visitar os lugares inundados%u2026 a surra no bolsonaro que cagava pra todos os acidentes e tudo que acontecia com as cidades %u2014 indyzinha. %u24DF (@bylerfiIms) February 20, 2023