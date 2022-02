Férias de Bolsonaro em Santa Catarina custaram quase R$ 900 mil

Bolsonaro em passeio de jet ski no litoral catarinense, no fim de 2021 (foto: Reprodução/Redes sociais)

As férias do presidente Jair Bolsonaro (PL), entre o fim de 2021 e o início de 2022, custaram quase R$ 900 mil aos cofres públicos, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (23/02) pelo jornal. A folga presidencial gerou, de acordo com informações obtidas a partir da Lei de Acesso à Informação (LAI), gerou um custo de exatos R$ 899.374,60.