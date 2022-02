Bolsonaro defende candidatura de Datena ao Senado em SP: 'não tem opção'

Bolsonaro apoia candidatura de Datena ao Senado em SP (foto: Band/Reprodução ) Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, nesta terça-feira (22/2), o presidente Jair Bolsonaro (PL) revelou apoiar a candidatura do apresentador de TV José Luiz Datena ao Senado pelo estado de São Paulo.









A decisão foi tomada após Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, se recusar a disputar o cargo por São Paulo. A titular da pasta pretende pleitear o cargo pelo estado do Amapá.





Nas redes sociais, apoiadores questionam a indicação. “Datena jamais terá meu voto, presidente”, escreveu um perfil no Twitter. “É insuportável assistir o jornal dele”, completou outro tuíte. Mais cedo, o assunto esteve entre as trends no Brasil.

Aventuras políticas de Datena

O apresentador de TV tem um histórico de anunciar pré-candidaturas, sem nunca disputar, de fato, uma eleição. Em 2020, quando filiado ao MDB, quase ingressou na corrida eleitoral pela prefeitura de São Paulo e chegou a ser considerado, para vice de Bruno Covas (PSDB), que foi eleito e morreu de câncer no ano passado.





Por trás das câmeras, em sua vida política, Datena já se filiou a seis partidos: PT, PP, PRP, DEM, MDB e PSL. Em novembro de 2021, anunciou sua saída do PSL, visando as eleições de 2022. Atualmente, cogita filiar-se ao PSD.