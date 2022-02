Doria: Lula e Bolsonaro no 2º turno fará investidores fugirem do país

Governador de São Paulo, João Doria (foto: AFP/REPRODUÇÃO) O governador de São Paulo e candidato à Presidência da República, João Doria (PSDB), afirmou que "há um risco enorme" de investidores deixarem o Brasil caso haja "dois extremistas" no segundo turno da disputa pelo Planalto deste ano, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





“Se chegarmos em dois de outubro com a polarização entre dois extremistas, o risco dos empresários pensarem em não seguir mais no Brasil é enorme. Será que é isso que a gente quer?”, questionou.





No primeiro dia do encontro do BTG Pactual Ceo Conference Brasil, nesta terça-feira (22/2), o governador paulista defendeu a união da chamada terceira via e disse que não se vence a crise com populismo. Para o pré-candidato, é preciso ter um governo liberal populista.





“Não será com populismo nem de esquerda, nem de extrema direita que a gente vai solucionar isso. Um governo tem que ser liberal populista", destacou.





Doria aproveitou seus minutos para criticar a escolha do ex-governador de SP Geraldo Alckmin para estar na chapa de Lula no pleito deste ano. "Jamais aceitaria ser vice de um ladrão", disparou.









Dono do Orçamento

Ao ser questionado sobre o seu programa de governo na Economia, Doria afirmou que ainda está sendo traçado. Contudo, adiantou que "jamais irá romper teto de gastos" e que irá manter o controle do Orçamento com o Executivo.





"É vergonhoso que o presidente não tenha controle do Orçamento. O homem que manda no orçamento esteve aqui mais cedo. [O presidente da Câmara dos Deputados] Arthur Lira é o detentor do Orçamento. Como pode um homem deter um poder que é do Executivo, que foi eleito e não tem?", criticou.





A equipe econômica que acompanhará o governador em sua campanha é formada pelos economistas Henrique Meirelles, Ana Carla Abrão, Vanessa Rahal Canado e Zeina Latif.