Lira: Câmara patrocinará debate sobre semipresidencialismo

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados (foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados ) O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que irá trabalhar para que o semipresidencialismo seja discutido até o fim deste ano. O sistema, que divide os Poderes que são concentrados no presidente da República com um primeiro-ministro, está em debate nas duas Casas Legislativas.





Ainda que a chance desse sistema vigorar fique para 2030, é necessário iniciar o debate ainda este ano. De acordo com o parlamentar, a sociedade deve participar das discussões e a proposta deve ser votada já na próxima legislatura.





"Hoje, o Brasil vive o 'cai, mas não cai'. Todo presidente, desde Collor a Bolsonaro, caiu ou respondeu por impeachment. Já temos mais de 50 pedidos protocolados. O sistema de presidencialismo, além de dificultar as reformas estruturantes, ano sim ano não, coloca uma faca no pescoço do parlamentar para aprovar as pautas que o governo deseja", afirmou Lira, no primeiro dia do encontro do BTG Pactual Ceo Conference Brasil, na manhã desta terça-feira (22/2).