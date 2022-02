Irmãos da primeira-dama Michelle Bolsonaro assinam filiação no PL

AM

Carlos Eduardo Antunes Torres e Diego Torres Dourado deverão compor a base evangélica (foto: reprodução)









Com a entrada de Jair Bolsonaro no PL, aliados do presidente têm procurado a legenda para também se filiarem.





No evento, o deputado distrital Roosevelt Vilela também entrou no PL. Ex-aliado do ex-governador Rodrigo Rollemberg, ele deixou o PSB, partido pelo qual se elegeu em 2018.

Dois irmãos da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, assinaram hoje (22) ficha de filiação ao PL-DF. Carlos Eduardo Antunes Torres e Diego Torres Dourado deverão compor a base evangélica e bolsonarista do partido em Brasília.