Lula: 'Toda vez que há avanço, vem a desgraça de um golpe'

Ex-presidente Lula (PT) (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (22/2), que toda vez que há um avanço na sociedade, o Brasil sofre um golpe. De acordo com Lula, golpes de estado estão presentes na história política do país. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (22/2), que toda vez que há um avanço na sociedade, o Brasil sofre um golpe. De acordo com Lula, golpes de estado estão presentes na história política do país.





As declarações foram dadas durante entrevista à Rádio Passos, de Minas Gerais. Na conversa, o líder petista disse que foi vítima de uma articulação para não participar das eleições de 2018.









"Toda vez que há um avanço na sociedade, um governo que está pensando no povo, vem a desgraça de um golpe", falou. "E com o apoio da elite brasileira, daqueles que querem tirar direito do povo trabalhador", afirmou.





De acordo com Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sofreu um golpe disfarçado de impeachment. Segundo o ex-presidente, essa é uma atitude que acontece repetidamente no Brasil.





"Não teve eleição em 1965 para não deixar o Juscelino [Kubitschek] voltar. Depois, não deixaram o João Goulart. Depois, cassaram a Dilma, não me deixaram ser candidato", disse.