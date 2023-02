Boulos rebate post de Nikolas sobre FGTS para afetados pelas chuvas

Deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) rebate postagem de Nikolas Ferreira (PL-MG) em suas redes sociais (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) rebateu um comentário do também deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), postado em seu Twitter nesta quarta-feira (22/2), que desinformava seus seguidoras ao questionar o motivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não liberar o FGTS para os moradores atingidos pelas fortes chuvas.

A desinformação é um problema crônico do bolsonarismo. Esse resolveu cobrar HOJE uma medida que Lula anunciou 2 dias atrás. Ignorância ou má fé? pic.twitter.com/CgSvW0E8QX %u2014 Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) February 22, 2023

"O governo Bolsonaro sempre liberou o FGTS para moradores atingidos por desastres naturais em todo o Brasil. Por que Lula não faz o mesmo para os desabrigados na Baixada Santista? Incompetência ou má fé?", afirmou Nikolas, errando o local que foi destruído pela chuva.Diferentemente do que foi apontado pelo parlamentar mineiro, o local é o litoral norte de São Paulo e não a Baixada Santista.

"A desinformação é um problema crônico do bolsonarismo. Esse resolveu cobrar HOJE uma medida que Lula anunciou 2 dias atrás. Ignorância ou má fé?", respondeu o psolista.

A Caixa Econômica Federal anunciou na segunda-feira (20/2) a liberação do saque do FGTS para os moradores das seis cidades que foram destruidas. O valor máximo que poderá ser sacado é de R$ 6.220. É ncessário ter saldo na conta e não ter realizado uma retirada no último ano pelo mesmo motivo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decretou estado de emergência nas cidades de São Sebastião, Bertioga, Ubatuba, Caraguatatuba, Bertioga e Guarujá.



Até o momento, o governo confirmou 48 mortes, 1.730 desalojados e 766 desabrigados.