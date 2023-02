Suspeito de participar da chacina de Sinop tem foto com boné de Bolsonaro

Sete pessoas, dentre elas uma criança de 12 anos, foram assassinadas por dois homens que não aceitaram perder no jogo de sinuca (foto: Redes Sociais;Divulgação) Um dos homens suspeitos de participar da chacina de Sinop, no Mato Grosso, tem fotos utilizando um boné com o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nas redes sociais, apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticaram o fato e ligaram a chacina à postura armamentista defendida pelo governo anterior.









Sete pessoas, dentre elas uma criança de 12 anos, foram assassinadas por dois homens que não aceitaram perder no jogo de sinuca.

A chacina ocorreu em um bar, no bairro Jardim Lisboa, em Sinop, a 504 km de Cuiabá, na tarde dessa terça-feira (21/2). Estavam no local os dois autores do crime, o homem que estava jogando com eles, o dono do bar e mais sete clientes.



De acordo com a Polícia Civil, os autores foram identificados como Edgar Ricardo de Oliveira e Ezequias Souza Ribeiro. O primeiro tinha 30 anos e o segundo 27 anos. Ambos seguem foragidos.



Edgard tem em seu perfil nas redes uma foto com boné de Bolsonaro. O outro, segundo a mídia regional, também seria apoiador ferrenho do ex-presidente.









"Mais sete homicídios brutais. Mais um resultado trágico da irresponsável política armamentista que levou à proliferação de 'clubes de tiro', supostamente destinados a 'pessoas de bem', como alega a extrema-direita", escreveu o ministro no Twitter.