O que se sabe sobre a chacina em Sinop; entenda

A chacina ocorreu em um bar, no bairro Jardim Lisboa, em Sinop, a 504 km de Cuiabá, na tarde dessa terça-feira (21/2) (foto: DIVULGAÇÃO) Sete pessoas, entre elas uma criança de 12 anos, foram assassinadas em Mato Grosso por dois homens que não aceitaram perder no jogo de sinuca. A chacina chocou a população da cidade pela brutalidade e pelo fato dos suspeitos ainda estarem foragidos.





Entenda os motivos e o que se sabe sobre o crime





A chacina ocorreu em um bar, no bairro Jardim Lisboa, em Sinop, a 504km de Cuiabá, na tarde dessa terça-feira (21/2). Estavam no local os dois autores do crime, o homem que estava jogando com eles, identificado como Getúlio Rodrigues Frasão Júnior, o dono do bar e mais sete clientes.





De acordo com a Polícia Civil, os autores foram identificados como Edgar Ricardo de Oliveira e Ezequias Souza Ribeiro. O primeiro tem 30 anos e o segundo, 27. Ambos seguem foragidos.





Edgar já teria sido preso anteriormente por violência doméstica. Já Ezequias tem passagem pela polícia por porte de arma ilegal, roubo, formação de quadrilha, lesão corporal e ameaça. Além disso, ele também tem outro mandado de prisão em aberto.





Ainda segundo a investigação, foi utilizada uma espingarda 12mm e uma pistola 38. Crime teria sido motivado porque Edgar e Ezequias teriam perdido algumas partidas de sinuca para Getúlio, que está entre as vítimas. Os jogos faziam parte de uma aposta de R$ 4 mil que os suspeitos já estavam devendo para ele.





A polícia informou que já pediu a prisão temporária de Edgar e Ezequias. Testemunhas já foram ouvidas e, segundo o delegado, não há dúvida quanto à identidade dos suspeitos e a motivação do crime.





A espingarda calibre 12mm e a caminhonete usadas na chacina foram apreendidas.