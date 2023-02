Dino sobre chacina de Sinop: 'Resultado trágico da política armamentista'

“Mais sete homicídios brutais. Mais um resultado trágico da irresponsável política armamentista que levou à proliferação de ‘clubes de tiro’, supostamente destinados a ‘pessoas de bem’, como alega a extrema-direita”, escreveu o ministro no Twitter.

A chacina ocorreu em um bar, no bairro Jardim Lisboa, em Sinop, a 504km de Cuiabá, na tarde dessa terça-feira (21/2). Estavam no local os dois autores do crime, o homem que estava jogando com eles, o dono do bar e mais sete clientes.





De acordo com a Polícia Civil, os autores foram identificados como Edgar Ricardo de Oliveira e Ezequias Souza Ribeiro. O primeiro tem 30 anos e o segundo, 27. Ambos estão foragidos.