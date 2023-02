Janones reduz postagens após mensagem enigmática nas redes sociais

Janones publicava frequentemente em suas redes sociais (foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados )



Após o dia 8 de fevereiro, quando Janones postou uma mensagem "enigmática", o número de publicações do deputado caiu significativamente. Quem acompanha as redes sociais do deputado federal André Janones (Avante-MG) tem percebido que o parlamentar diminuiu o ritmo de postagens nos últimos tempos.Após o dia 8 de fevereiro, quando Janones postou uma mensagem "enigmática", o número de publicações do deputado caiu significativamente.





Durante a campanha eleitoral, Janones usou as redes sociais com intensidade. Ele foi um dos pilares na campanha eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para combater os bolsonaristas e a disseminação de fake news nas redes sociais.



O deslumbre precede a queda %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) February 9, 2023



Apesar disso, após a eleição do presidente, Janones criticou a comunicação do governo eleito e afirmou que a esquerda "não aprendeu nem com a ascensão do bolsonarismo, e muito menos com o sufoco que passamos para vencer a extrema direita".