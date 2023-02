Governo anuncia R$ 430 milhões para enfrentamento da seca no RS

O ministro Rui Costa (Casa Civil) foi um dos presentes na reunião entre ministros nessa quarta-feira (22/2) (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)



Os recursos serão destinados às áreas da agricultura, desenvolvimento social e defesa civil. O governo federal anunciou nesta quarta-feira (22/2) que autorizou o repasse de R$ 430 milhões para ações emergenciais ao Rio Grande do Sul - que conta com grave período de estiagem.Os recursos serão destinados às áreas da agricultura, desenvolvimento social e defesa civil.





Uma comitiva de ministros visitará, nesta quinta-feira (23/2), o município de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, uma das comunidades mais afetadas pela seca no estado. Mais cedo, Lula também discutiu novas respostas aos estragos causados pelas chuvas no litoral paulista.

Distribuição do dinheiro

Do montante, R$ 300 milhões virão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em crédito para pequenos agricultores em duas linhas de créditos; R$ 100 milhões, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com o intuito de contratação de carros pipas, na aquisição e doação de cestas básicas, combustível e R$ 24 milhões, do Ministério Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que serão repassados como um pagamento de até R$ 2.400 para famílias de pequenos agricultores cadastradas no programa Fomento Rural. O pagamento será realizado em duas parcelas de valores a serem definidos.





O Rio Grande do Sul passa por uma crise de seca em mais de 300 municípios e está em situação de calamidade pública. Compõem a comitiva que desembarca no estado os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), além do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, e do secretário-executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Lacerda.





O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, ressaltou o diálogo com prefeitos. "Existe um conjunto de outras medidas estruturais em vários ministérios e uma absoluta disposição de fazer um grupo de trabalho com o governo do estado, com as prefeituras, com as entidades do setor para debatermos nos próximos dias medidas complementares. Esta é a orientação do presidente Lula.

Os ministros vão responder aquilo que é imediato. As demais questões, nós queremos através do diálogo construir um cronograma de políticas públicas estruturantes e isso vai ser feito no decorrer dos próximos dias".

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou ser o terceiro ano em que o Rio Grande do Sul passa pelas secas. "É um problema sério de falta d'água pras pessoas, falta d'água na cidade, falta de água para os animais. Também é um problema sério de alimentação". "Um problema como esse não pode ser tratado emergencialmente. É o terceiro ano. Todo ano ele tem um tratamento, mas tem que ser tratado continuamente, tem que ter políticas para futuramente diminuir os efeitos da seca", emendou.