Janones aponta erros de comunicação no Governo Lula: 'Não aprendemos nada'

André Janones critica comunicação do governo Lula (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) O deputado federal André Janones (Avante-MG) foi um dos pilares na campanha eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para combater os bolsonaristas e as disseminações de fake news nas redes sociais. Agora, ele parece descontente com a comunicação do governo eleito e apontou que a esquerda não aprendeu “nem com a ascensão do bolsonarismo, e muito menos com o sufoco que passamos para vencer a extrema direita”.









“Enquanto isso o povão, a massa, aqueles mesmo que decidem eleições e que sequer sabem quem é ou conseguir pronunciar “Gleen”, estão no zap zap, recebendo desesperados a notícia de que o governo cortou o empréstimo consignado para os mais pobres por pura maldade e que não quer (isso mesmo: NÃO QUER), aumentar o salário mínimo”, pontuou.

Ele continuou: “Parece que não aprendemos nada com o golpe de 16, nem com a ascensão do bolsonarismo, e muito menos com o sufoco que passamos para vencer a extrema direita nas últimas eleições.”





Janones explicou que o contato entre o governo e o povo deve ser inclusivo. “A comunicação contemporânea exige INTIMISMO e CONST NCIA mas, para isso, governantes e governados, líderes e liderados, influenciadores e influenciados, precisam estar no mesmo mundo, vivendo e compartilhando as mesmas angústias, alegrias e perspectivas”, afirmou.

“Não dá pra ter engajamento nas redes quando a maioria esmagadora da população debate o valor do salário mínimo e o empréstimo do “auxílio” (sim, lá ainda é auxílio e não bolsa família), recebendo uma enxurrada de fake News e a gente tá aqui debatendo a declaração do Gleen e os tuítes do Monark”, completou.





Segundo ele, o bolsonarismo segue esse método. “É preciso compreender que não existe democracia sem povo. E esse povo, nessa democracia moderna, não quer mais apenas comida, quer comida diversão e arte, quer opinar, quer ser ouvida e não mais somente ouvir. Aqui entra o bolsonarismo: afagando e gerando sensação de pertencimento”, ressaltou.

“Pra aqueles que passaram a se sentir esquecidos e a não mais serem escutados e compreendidos quando o debate ideológico passou a pautar as “lutas” do campo progressista, o afago da extrema direita, é extremante sedutor”, disse.

E concluiu: “A nós, restam apenas dois caminhos: acompanhar as mudanças, admitir que o novo sempre vem, e se abrir pra ele, aceitando esse novo modelo de democracia em que a participação popular é muito mais efetiva ou continuar negando a realidade inexorável que as redes sociais impõem e nos aprofundarmos em debates filosóficos inócuos, e mergulharmos em uma realidade paralela inversa a do Bolsonarismo, e assistir à volta retumbante da extrema direita, e à consequente queda da nossa democracia. Afinal, realidade paralela por realidade paralela, a delas é bem mais numerosa e inclusiva.”

