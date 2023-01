Janones: José Múcio deve entregar sua carta de renúncia nas próximas horas

José Múcio foi criticado por governistas por não ter tomado medidas para remoção dos acampamentos bolsonaristas em Brasília (foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

O deputado André Janones (Avante-MG) afirmou em suas redes sociais que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deve renunciar ao cargo nas próximas horas.O ministro vem sendo duramente criticado por não ter tomado medidas para retirar os acampamentos bolsonaristas em Brasília antes do ataque terrorista do último domingo (10/1).

"URGENTE! Ministro da Defesa José Múcio deve entregar sua carta de renúncia nas próximas horas!", postou o parlamentar mineiro.

Ex-ministro do Tribunal de Contas da União, Múcio tomou posse no dia 2 de janeiro. Em seu discurso, ele elogiou o antecessor o general Paulo Sérgio Nogueira, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).José Múcio tem 74 anos e chegou pela primeira vez à Câmara dos Deputados em 1991, onde ficou até 2007. Ele deixou o cargo para tornar-se ministro de Relações Institucionais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), posto que ocupou entre novembro de 2007 e setembro de 2009, sendo o responsável pela articulação política do governo.

De perfil conciliador, Múcio foi bem visto até pelo ex-presidente Bolsonaro e pelo ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS).