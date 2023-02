Deputados federais esticam Carnaval e só retomam sessões em março

Deputados retornam no dia 1º de março (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) A Câmara dos Deputados vai retomar as sessões no Plenário apenas no dia 1º de março. De acordo com a agenda oficial da Câmara, os parlamentares vão "esticar" o feriado de Carnaval, ficando ausentes do dia 17 fevereiro ao dia 28.

A reunião extraordinária será semipresencial. O encontro também ocorre no dia 1º de março, no mesmo horário.





Ainda no dia 1º de março, há uma sessão solene destinada a homenagear Rui Barbosa. "Sessão Solene destinada a homenagear Rui Barbosa, patrono do Senado Federal, por ocasião da passagem do centenário de seu falecimento", diz a agenda.

A homenagem acontece no Plenário do Senado, às 10h.