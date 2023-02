Ex-ministro José Dirceu é internado em Brasília

Zé Dirceu foi internado em Brasília para procedimento neurocirúrgico (foto: Minervino Júnior/CB)



De acordo com o filho do político, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), ele apresentou um quadro de "hematoma subdural" e segue na unidade sem previsão de alta e em observação. O ex-ministro José Dirceu (PT) foi internado no hospital DF Star, em Brasília, nessa quinta-feira (23/2), para realizar um "procedimento neurocirúrgico para drenagem".









O hematoma subdural é um acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro, que, após comprimir, provoca dores. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, Zé Dirceu está em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com "respiração espontânea".

Entre os médicos que assinam o boletim do ex-ministro está a cardiologista Ludhmila Hajjar, médica que integrou o grupo de transição do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e recusou, em 2021, o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde.

Veja o boletim médico

Brasília, 23 de fevereiro de 2023 - O hospital DF Star informa que o senhor José Dirceu de Oliveira e Silva foi admitido nesta unidade com quadro de hematoma subdural, sendo submetido a procedimento neurocirúrgico para drenagem. No momento encontra-se em observação na Unidade Intensiva, em respiração espontânea. Sem previsão de alta.





Dra Ludhmila Hajjar - Coordenadora da UTI Cardiológica - Hospital DF Star





Dr Fabricio Silva - Cardiologista





Dr Bernardo Barbosa - Neurocirurgião





Dr Allisson B Barcelos Borges - Diretor Médico





Dr Guilherme B. Villa - Diretor Regional